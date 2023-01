Nico Nouris will in der EU einen radikalen Vorschlag für ein neues Asylsystem einbringen, bedauert Österreichs Nein zur Schengen-Aufnahme Bulgariens und Rumäniens – und befürwortet einen Nato-Beitritt. Die EU-Kommission fordert er auf, den Turkish Airlines Sanktionen anzudrohen.

Nach Zypern kommen überproportional viele Asylwerber. Österreichische Regierungspolitiker haben das EU-Asylsystem für gescheitert erklärt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Nicos Nouris: Europa hat es mit einer Migrationskrise zu tun. Viele Prozeduren funktionieren einfach nicht. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Europa sollte in Drittstaaten in Afrika und Asien aktiv werden, aus denen illegale Migranten hauptsächlich kommen. Wir diskutieren jetzt in der EU seit drei Jahren einen neuen Asyl- und Migrationspakt und stecken ganz offensichtlich fest.

Warum gibt es keinen Konsens?

Für viele Staaten ist es schwierig zu akzeptieren, dass auch sie an Umsiedlungsprogrammen teilnehmen sollen. Denn sie fürchten, dann selbst Teil des Problems zu werden. Ich werde nächste Woche beim Treffen der EU-Innenminister in Stockholm eine Initiative ergreifen, um das Asylsystem neu aufzustellen. Österreichs Innenminister Gerhard Karner hat mir heute in Wien seine Unterstützung dafür zugesichert. Wir werden den Vorschlag gemeinsam einbringen: Anstatt Milliarden Euro auszugeben, um all die Migranten zu beherbergen, sollten wir in die Drittstaaten investieren, damit diese Menschen dort bleiben.

Was ist der Deal? Was soll Europa im Gegenzug erhalten?