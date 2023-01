Flughafen Klagenfurt als Zankapfel bei der Kärntner Landtagswahl

Die ÖVP will die Privatisierung des Flughafens rückgängig machen, die SPÖ fürchtet das Prozessrisiko – und bekommt Unterstützung von der FPÖ.

Wien/Klagenfurt. In Niederösterreich ist der Wahlkampf in der Endphase, in Kärnten geht er jetzt richtig los: Am 5. März wird der Landtag gewählt, am Freitag hatten Team Kärnten und Grüne ihren offiziellen Wahlkampfstart, am Samstag folgt die SPÖ, die vor fünf Jahren knapp an die absolute Mehrheit herankam und die Position verteidigen will.



Dominierend könnte in den kommenden Wochen ein Wirtschaftsthema werden: Was passiert mit dem Flughafen Klagenfurt? Der wurde vor fünf Jahren verkauft, eine Entscheidung, mit der heute viele nicht mehr glücklich sind. Das Land befindet sich im Dauerstreit mit den neuen Eigentümern, ein Rückkauf steht im Raum – allerdings weiß niemand, was man dann mit dem Flughafen machen sollte.