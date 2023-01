Djoković und die Hilfe Gottes

Der Oberschenkel als härtester Gegner. Erler/Miedler siegen.

Melbourne. Wer soll Tennisstar und Melbournes neunmaligen Rekordsieger auf seiner speziellen Mission – ein Jahr nach dem Einreisewirbel – denn stoppen? Weder Rafael Nadal noch Andy Murray noch Stefanos Tsitsipas sind die wahren Gegner von Novak Djoković, sondern ein ganz anderer, unberechenbarer Konkurrent: der linke Oberschenkel.



„Ehrlich? Es ist nicht gut“, antwortete der Serbe nach seinem Zweitrundensieg gegen den Franzosen Enzo Couacaud auf die Frage, wie es ihm gehe: „Es liegt an Gott, mir zu helfen.“ Eine Lappalie sei die Verletzung nicht, versicherte er, gegen Couacaud bewegte sich der 35-Jährige mit einem Tapeverband auch nicht wie gewohnt. Seit zwei Wochen plagt er sich mit diesem Problem, es scheint schlimmer geworden zu sein.



Heute (ab 9 Uhr, live, ServusTV) trifft der seit 2018 in Melbourne ungeschlagene Star auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Sein „Balkan-Bruder“ will auch ins Achtelfinale, Hoffnung zehrt der Serbe aus einem Punkt: 2021 quälte ihn eine Bauchmuskelverletzung – und er gewann trotzdem. Um nichts anderes geht es Djoković: Der 22. Grand-Slam-Titel würde ihn zur alleinigen Nummer eins machen. Aber: Streitereien mit Eurosport (wegen Toilettenpause) und Fans, die lärmten und des Platzes verwiesen wurden, deuten auf ein extrem angespanntes Nervenkostüm hin.



Alexander Erler und Lucas Miedler gewannen sensationell ihr Grand-Slam-Debüt. Das ÖTV-Duo setzte sich gegen Bopanna/Ebden (IND/AUS) mit 6:3, 7:5 durch. Nächste Hürde: Jiří Lehečka und Alex Molčan (CZE/SVK). (ag.)

Männer, 3. Runde: Tsitsipas (GRE-3) – Griekspoor (NED) 6:2, 7:6, 6:3, Auger-Aliassime (CAN-6) – Cerúndolo (ARG-28) 6:1, 3:6, 6:1, 6:4, Korda (USA-29) – Medwedew (RUS-7) 7:6(7),6:3,7:6(4), Sinner (ITA-15) – Fucsovics (HUN) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Frauen: Światek (POL-1) – Buc?a (ESP) 6:0, 6:1, Pegula (USA-3) – Kostyuk (UKR) 6:0, 6:2, Gauff (USA-7) – Pera (USA) 6:3, 6:2, Asarenka (BLR-24) – Keys (USA-10) 1:6, 6:2, 6:1.