Slowaken entscheiden, ob Neuwahl künftig möglich ist

Parlament darf nicht vorzeitig aufgelöst werden. Jetzt wird über Verfassungsänderung abgestimmt.

Bratislava. Sollen in der Slowakei – so wie in anderen EU-Ländern – vorzeitige Neuwahlen erlaubt werden? Darüber entscheiden die Slowaken in einer Volksabstimmung am Samstag. Die seit einer im Dezember verlorenen Misstrauensabstimmung nur mehr kommissarisch amtierende konservativ-populistische Drei-Parteien-Regierung ist weitgehend handlungsunfähig. Sogar Ministerpräsident Eduard Heger erklärte, dass er nicht mehr glaube, eine zur Weiterarbeit nötige Parlamentsmehrheit zurückzugewinnen. Vorgezogene Wahlen seien der einzige Ausweg. Nach derzeitiger Verfassungslage sind die aber nicht möglich.



Das Parlament sei grundsätzlich für vier Jahre gewählt und könne nicht vorher aufgelöst werden, verkündete 2021 das Verfassungsgericht – und empfahl zugleich eine der politischen Wirklichkeit besser entsprechende Änderung. Genau das ist das Ziel der Volksabstimmung, die die linke Opposition mit rund 400.000 Wählerunterschriften erzwungen hat.

Regierung ist skeptisch

Weil die Initiative von der Opposition ausging, setzten die Regierungspolitiker alles daran, einen Erfolg zu verhindern: Man wolle keine Kampagne der linkspopulistischen Partei des Ex-Premiers Robert Fico unterstützen. Was sie nicht dazu sagen: Alle Umfragen prophezeien ihnen ein Debakel, falls tatsächlich bald gewählt wird.

Zwar ist eine Mehrheit für Neuwahlen. Dennoch erwarten Experten, dass das Referendum nicht die für die Gültigkeit nötige Beteiligung von 50 Prozent erreicht.