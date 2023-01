Salzburg-Landtagswahl: ÖVP plötzlich für Gratiskindergarten

SPÖ und Grüne fordern Beschluss noch vor dem Wahltag, die FPÖ spricht von einem „Wahlzuckerl“.

Die Salzburger Volkspartei hat am Freitag die jährliche "Gemeinde-Konferenz“ quasi zum vorgezogenen Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am 23. April genutzt. ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer stellte dabei überraschend den Gratis-Kindergarten in Aussicht. SPÖ und Grüne, die diesen schon lange fordern und bisher am Nein der ÖVP gescheitert sind, zeigten sich erfreut, drängen aber auf einen Beschluss noch vor der Wahl. Für die FPÖ ist die Ankündigung ein „Wahlzuckerl“.

Konkret kündigte Haslauer den kostenlosen Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige am Vormittag und eine Halbierung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren an. Auch die Wohnbauförderung wolle er neu aufstellen, den Öffentlichen Verkehr weiter ausbauen und Verfahren beschleunigen.

FPÖ: „ÖVP packt Hanni-Methode aus“

Es sei erfreulich, dass Haslauer "wenigsten jetzt vor der Landtagswahl das Thema Kinderbetreuung für sich entdeckt hat“, reagierte der Salzburger SPÖ-Chef David Egger. Eine „jahrzehntelange Forderung“ komme er damit endlich nach. Sollte es der ÖVP tatsächlich ernst sein, solle sie den Gratiskindergarten noch vor der Wahl zur Abstimmung bringen. Ähnlich äußerten sich die Grünen: Die „Kehrtwende war längst überfällig", sagte Klubobfrau Kimbie Humer-Vogl.

"Salzburger Familien stöhnen vor allem unter der ÖVP-Teuerungspolitik. Vor lauter Angst packt die Salzburger ÖVP jetzt die Hanni-Methode aus und verspricht bereits erste Wahlzuckerl", meinte FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Familien bräuchten vor allem die Möglichkeit, sich Kinder wieder leisten zu können und damit verbunden auch die Betreuung innerhalb der Familie in den ersten drei Jahren.

(APA)