Setzt sogar in Kitzbühel ein Umdenken ein?

Jetzt gilt auch am Hahnenkamm: Weniger ist mehr.

Michael Huber, der Präsident des Kitzbüheler Skiklubs, warb um Verständnis und bat darum, die Entscheidung gemeinsam nach außen zu vertreten. Die Hahnenkamm-Organisatoren limitieren die Zuschauerzahl für ihr Skifest. Eine Entscheidung, die lang geplant war und von zwei Corona-Wintern aufgeschoben wurde. Doch jetzt ist es soweit. 45.000 Skifans pro Renntag, das ist das neue Maximum. Im Jahr 2020, bei der letzten Auflage vor der Pandemie, strömten allein zur Abfahrt am Samstag 50.000 Menschen ins Zielgelände, die Infrastruktur war an ihre Grenzen gelangt.

Nun scheint ein Umdenken einzusetzen. Die Kitzbüheler argumentieren die reduzierte Kulisse mit einer angeblich höheren Qualität des Erlebnisses. Bevor das Virus zwischenzeitlich das Zielgelände leer fegte, hatte das noch ganz anders geklungen. Damals war in allen Bereich die Rekordjagd befeuert worden.



Selbst die Weltcuporte und Ski-Hochburgen des Landes können dem Zeitgeist also nicht mehr entrinnen. In Sölden scheiterte die Gletscherehe, nun gilt anscheinend auch in Kitzbühel: Weniger ist mehr.

Täuschen soll das aber nicht. Die Stadt ist voll, die Region ausgebucht, auf den Pisten wimmelt es und alle 45.000 Plätze für die heutige Abfahrt sind längst weg. Obwohl Kitzbühel-Tickets neuerdings nur noch online zu erwerben waren und medial bereits der Niedergang des österreichischen Skisports verkündet wurde.

Mails: josef.ebner@diepresse.com