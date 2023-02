Im neuen Liegewagen unterwegs nach Hamburg

Die ÖBB setzen auf der Strecke Wien–Hamburg neue Liegewagen ein. Eine Testfahrt mit vielen Erinnerungen.

Die Nachricht ließ alte Erinnerungen aufkommen: „Neuer Liegewagen für die Strecke Hamburg–Wien vorgestellt“, meldeten die Agenturen heuer im Hochsommer. Das war damals, im letzten Jahrtausend, meine Haus- und Hofstrecke: Als ich der Liebe wegen von Norddeutschland nach Wien pendelte, ehe ich Mitte der 1990er ganz da blieb. Die Geschichten, die ich an vielen Freitagnächten auf dem Weg in Richtung Süden und eine Woche später in der Sonntagnacht wieder retour in den Liegewagen erlebt habe, haben für Erinnerungen gesorgt, die bis heute bunt sind.

Von der Fahrt im Sechserabteil mit den fünf entzückenden weißhaarigen Damen, die höchst vergnügt auf dem Weg zur Kur in Ungarn waren. Und mich so überwältigend liebenswürdig in ihre Likörrunden einbanden, dass ich den ganzen Samstag drauf in Wien noch Kopfweh hatte. Oder die fünf jungen Teppichleger in Trägerleiberln auf dem Weg zur Messe Wien, deren erster Anblick mich erst mäßig begeisterte – die sich dann aber an Ritterlichkeit überboten und untereinander nicht nur für Ruhe bei etwaigen Schnarchgeräuschen sorgten, sondern mir auch mein – bis heute noch immer monströses – Gepäck hinauf-, hinunter- und bis auf den Bahnsteig wuchteten.