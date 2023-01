Nach Krawall in Brasilien: Razzien bei Verdächtigen

Durchsuchungen in fünf Bundesstaaten und der Hauptstadt.

Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in Brasília ist die brasilianische Polizei gegen mutmaßlich Beteiligte vorgegangen. Bei der Razzia gegen Verdächtige, die bei dem Angriff dabei gewesen oder ihn finanziert haben sollen, wurden in fünf Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt 16 Durchsuchungen durchgeführt und fünf Haftbefehle erteilt, wie die Polizei auf Twitter am Freitag mitteilte. Den Verdächtigen wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Anstiftung zu einer Straftat, schwere Sachbeschädigung und versuchter Staatsstreich vorgeworfen.

Auch die Wohn- und Arbeitsräume des mittlerweile suspendierten Gouverneurs von Brasília, Ibaneis Rocha, wurden durchsucht. Mobiltelefone, Computer und Bargeld wurden beschlagnahmt. Die Anwälte Rochas betonten dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1“ zufolge dessen Unschuld.

1500 Sympathisanten vorläufig festgenommen

Am 8. Jänner hatten Anhänger des abgelösten Staatschefs Jair Bolsonaro den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Präsident Lula warf Teilen der Polizei und des Militärs eine Zusammenarbeit mit den Angreifern vor. Rund 1500 Sympathisanten Bolsonaros wurden laut Justizminister Flávio Dino vorläufig festgenommen.

Bis zum Mittwoch wurden "G1“ zufolge 200 Personen wieder freigelassen, weitere über 350 in Untersuchungshaft genommen. Bei rund 900 steht die Analyse der Fälle demnach noch aus.

