Gute Vorsätze: Mehr kochen, weniger trinken

Hauptbild • Mehr Gemüse zu essen könnte auch gelingen, indem man am Sonntag schon ein Blech für die nächsten Tage in den Ofen schiebt – Stichwort Meal Prep. • (c) Getty Images (Claudia Totir)

Der Jahreswechsel bringt neue Vorsätze hervor und gibt alten Ideen Schwung. Oft dabei: besser essen. Was es damit auf sich hat, wann es klappt – und wie es anderen dabei geht.

Die ersten drei Wochen des neuen Jahres sind verstrichen – und die ersten guten Vorsätze in dieser kurzen Zeit möglicherweise schon über Bord geworfen oder zumindest auf die Probe gestellt worden.



Doch schon wieder in die Süßigkeitenlade gegriffen? Zu Mittag nur schnell zum Supermarkt gelaufen, statt Warmes zu essen? Abends in einem Anfall von Heißhunger wieder ein paar Handvoll Nudeln in den Topf geschmissen? Dabei wollte man doch im neuen Jahr – oder überhaupt schon länger – besser, frischer, gesünder, grüner oder weniger essen!