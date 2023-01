Die Roboter kommen!

Das Bistro im Linzer Ars Electronica Center will Roboter als Kellner einsetzen.

Nein, der Personalmangel in der Gastronomie ist nicht der Grund, warum ein Linzer Lokal nun zu Robotern greift: Das neu übernommene Cubus-Bistro auf dem Dach des Linzer Ars Electronica Center will das Thema des Museums, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, auch in der Gastronomie weiterdenken. Wie „Falstaff“ berichtet, sollen im Cubus-Bistro künftig zwei Servierroboter – ein sogenannter Kettybot und ein Holabo der Firma Pudu Robotics – arbeiten und den Gästen quasi ein transhumanistisches Bistro-Erlebnis ermöglichen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2023)