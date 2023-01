(c) APA/MILENKO BADZIC (MILENKO BADZIC)

Das slowakische AKW Mochovce. Es ist eines der Atomkraftwerke in der EU, die russischer Bauart sind und auf Kernbrennstoffe und Ersatzteile aus Russland angewiesen. Die Abhängigkeit vom russischen Atomkonzern "Rosatom" geht jedoch viel weiter.

Uran aus Russland für die EU und USA ist für die westliche Atomindustrie zentraler Bedeutung, Sanktionen in diesem Bereich sind kein Thema.

Im niedersächsischen Emsland an der deutsch-niederländischen Grenze dauert der deutsche Atomausstieg etwas länger; nein, nicht wegen des AKW Emsland, dessen Laufzeit bis Mitte April verlängert worden ist. Sondern wegen der Brennelementefabrik, die (wie auch die Urananreicherungsanlage in Gronau) vom Ausstieg überhaupt ausgeklammert worden ist. An diesem Wochenende war das AKW mit Ablaufdatum heruntergefahren, um die Brennelemente umzuschichten. Erst das ermöglicht den „Streckbetrieb“.