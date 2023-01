Toyota Prius: Noch einmal mit Gefühl

Mit dem Öko-Pionier setzte Toyota vor 25 Jahren die Elektrifizierung des Pkw in Gang. Weil Hybride heute fast schon Standard sind, darf die vierte Prius-Generation mit Emotionen punkten.

Hatte der Prius seine Schuldigkeit schon getan? Wenn es nach dem Toyota-Boss ging, wäre die fünfte Generation des Hybrid-Pioniers gleich als Taxi auf den Markt gekommen. Als solches erfreut sich der Prius bislang schon großer Beliebtheit: sagenhaft zuverlässig, geräumig – und natürlich so sparsam, dass man verlässlich jeden Fahrer fragen kann. Spontan wird er seine eigenen Verbrauchswerte parat haben.



Aber Akio Toyoda, Sprössling der Gründerfamilie (die heute nur einen kleinen Anteil am Konzern hält), hatte in der Angelegenheit nicht das letzte Wort. Er überließ es dem Prius-Projektleiter Satoki Oya, über den er geschimpft habe: „Der hört nie, was ich sage!“ Das erzählt uns nämlicher Oya im Gespräch am Rande erster Testfahrten des Modells. Und wie gut das ist: Der neue Prius wirkt wie alles Mögliche, darunter auch ein Sport-Coupé, aber kein bisschen wie ein Taxi.