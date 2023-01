Die Party der Autohersteller geht zu Ende

In der Pandemie haben die Autohersteller mit klugen Verkaufsstrategien so viel verdient wie noch nie. Doch jetzt droht die Nachfrage einzubrechen.

Finanziell hat den Autoherstellern gar nichts besseres passieren können, als die Pandemie mit ihren Lockdowns und den daraus bedingten Produktions- und Lieferschwierigkeiten. Denn auf einmal waren Neuwagen Mangelware, man musste keine Rabatte gewähren, es gab keine Verhandlungen über den Kaufpreis (eher darüber, wer ein Auto kaufen darf) und dank einer Produktion, die von Computern mit künstlicher Intelligenz unterstützt wurde, fertigte man mit den verfügbaren Teilen vor allem jene Autos an, die die höchsten Preise und somit die besten Margen brachten.



Das Ergebnis sieht man in den Bilanzen der großen Hersteller. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren zwar so wenige Autos verkauft, wie schon lang nicht mehr. Gleichzeitig aber haben sie so hohe Gewinne eingefahren wie noch nie.