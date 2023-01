Tote und Verletzte nach Schüssen im Großraum Los Angeles

Die Schießerei ereignete sich in Monterey Park im US-Bundesstaat Kalifornien - am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest.

Medien schreiben von einem Täter, der mit einem automatischen Gewehr um sich geschossen und dabei mindestens zehn Menschen getötet hat. Er ist noch auf freiem Fuß.

Am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest sind im Großraum Los Angeles laut Polizei zumindest zehn Menschen am Samstagabend getötet worden. Zehn weitere wurden demnach verletzt. Die Tat wurde demnach am Samstagabend (Ortszeit) in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien, verübt, teilte das Sheriff-Büro des Los Angeles County auf Twitter mit. Augenzeugen zufolge schoss ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22.00 Uhr (Ortszeit). Unklar war zunächst, ob es Festnahmen gab. Der Besitzer eines Restaurants nahe des Tatorts sagte, drei Menschen seien in sein Lokal gerannt und hätten ihn gebeten, die Tür zu verriegeln. Sie sagten demnach, der Schütze trage so viel Munition bei sich, dass er immer wieder nachladen könne. Nach Angaben der Polizei befand sich der Täter weiter auf freiem Fuß.

(APA/dpa)