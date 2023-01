Messerstecherei in U-Bahn-Station: Drei Jugendliche verletzt

Ein 25-Jähriger zog bei einem Streit ein Messer und verletzte zwei weitere Jugendliche. Das Motiv für die Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Drei Verletzte hat eine Messerstecherei am späten Samstagabend in der U-Bahnstation Spittelau am Wiener Alsergrund gefordert. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger geriet ein 25-jähriger georgischer Staatsbürger mit drei Jugendlichen bzw. jungen Männern im Alter von 16 bis 19 gegen 22.30 Uhr in Streit. Der 25-Jährige zog ein Messer, stach einem Kontrahenten in den Bauch und verletzte die anderen beiden am Fuß bzw. durch Schnitte an den Händen.

Dann flüchtete er, wurde aber kurze Zeit später geschnappt. Die Berufsrettung brachte die Verletzten nach der notfallmedizinischen Versorgung in Krankenhäuser. In Lebensgefahr schwebte kein Beteiligter. Was das Motiv der Auseinandersetzung war, blieb zunächst unklar. Die Einvernahme der Beteiligten stand noch aus.