Cornelia Hütter, die letzte rot-weiß-rote Vollgaspilotin

Die hartnäckige Podest-Durststrecke der ÖSV-Läuferinnen ist fürs Erste beendet, einmal mehr ist es Cornelia Hütter, die ihre Mannschaft erlöst. Das Team der Stunde aber kommt nun auch bei den Damen aus Norwegen.

Cortina d'Ampezzo. Die norwegischen Alpinen dominieren nicht nur den Herren-Weltcup, auch das Damenteam stößt in neue Dimensionen vor. Ragnhild Mowinckel hat nach mehreren schweren Knieverletzungen endgültig wieder die Rolle der Anführerin übernommen und den norwegischen Aufschwung mit dem Sieg im Super-G von Cortina d'Ampezzo, zugleich die WM-Generalprobe, gekrönt. Schon am Vortag bei der Abfahrt war es Teamkollegin Kajsa Vickhoff Lie, die mit Platz zwei ein Karriere-Highlight bejubelte.

Auch für den ÖSV gab es beim Cortina-Triple noch ein Spitzenergebnis. Auf den letzten Drücker sozusagen. Cornelia Hütter schaffte dank kompromissloser Fahrt als Zweite den Sprung auf das Stockerl, nach zuletzt 16 Rennen in Folge und erstmals seit der Rückkehr aus Nordamerika Anfang Dezember stand wieder eine ÖSV-Dame auf einem Weltcup-Podest. „Die vergangenen Wochen waren nicht einfach mit der ganzen Herumrederei. Wir sind alle Rennfahrer, probieren alle das Beste“, erklärte die Steirerin. „Wir kämpfen und dürfen Fehler machen, weil wenn man Rennen fährt, können Fehler passieren. Gott sei Dank sind bei mir heute nicht so viele passiert.“

Hütters Teamkolleginnen konnten nicht mithalten, fabrizierten allerdings beachtliche Teilzeiten. Am Ende aber nützten weder Ramona Siebenhofer (14.) noch Nicole Schmidhofer (17.) noch Tamara Tippler (24.) ihr Rennen der letzten WM-Chance so richtig. Mirjam Puchner war als Achte zweitbeste Österreicherin und dürfte als Einzige neben Hütter ein Fixticket im WM-Super-G haben. Dahinter rittern Siebenhofer, Tippler, Schmidhofer und Nina Ortlieb (fehlte wie Italiens Topstar Sofia Goggia nach dem Sturz am Vortag) um zwei Plätze für die Titelkämpfe in Courchevel/Méribel (ab 6. Februar).

Hütters dritter Saisonfahrt auf das Podest ging ein „Kampf“ samt Missgeschick beim ersten Tor voraus, wie die Athletin schilderte. „Na gratuliere, wie fangst denn heute schon wieder an?“, habe sie sich gedacht, nachdem ihr der Außenski unmittelbar nach dem Start nicht gehorcht hat. Sie habe dann aber gut in den Lauf hineingefunden. Neben der Platzierung freute sich die 30-Jährige über die eigene Konsequenz: „Ich bin stolz, dass ich heute das gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe.“

Ihr nächstes Rennen ist bereits der WM-Super-G am 8. Februar. Österreichs oftmals verletztes Speed-Aushängeschild wird dabei erstmals seit 2015 auf WM-Edelmetall losgehen. (joe)

Super-G Cortina d'Ampezzo

1. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:23,22 Min.

2. Cornelia Hütter (AUT) +0,30 Sek.

3. Marta Bassino (ITA) +0,47.

Weiters: 4. Gut-Behrami (SUI) +0,50 5. Miradoli (FRA) +0,53 6. Curtoni (ITA) +0,56 7. Shiffrin (USA) +0,62 8. Puchner (AUT) +0,64 14. Siebenhofer (AUT) +1,06 17. Schmidhofer (AUT) +1,18.