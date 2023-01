Messerstecherei in U-Bahn: Drei Verletzte

Ein Mann ging auf drei Jugendliche los.

Wien. In der U-Bahnstation Spittelau in Wien-Alsergrund ist es am späten Samstagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Ein 25-jähriger Mann soll dabei auf drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren losgegangen sein.

Laut Philipp Haßlinger, Sprecher der Polizei Wien, dürfte der 25-jährige georgische Staatsbürger mit den drei Jugendlichen in der U-Bahn-Station in einen Streit geraten sein. Dabei soll er ein Messer gezückt und dieses einem der drei in den Bauch gerammt haben. Einer der Jugendlichen erlitt Verletzungen am Fuß, der dritte Stichverletzungen an den Händen. Mehrere Zeugen, die den Streit beobachteten, alarmierten die Polizei.

Motiv noch unklar

Der Tatverdächtige konnte zunächst fliehen, wurde aber wenig später in der Haupthalle der Station verhaftet. Die Berufsrettung brachte die Verletzten nach der notfallmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebte kein Beteiligter.

Das Motiv der Auseinandersetzung blieb zunächst unklar. Die Einvernahme der Beteiligten stand am Sonntag noch aus.

(APA)