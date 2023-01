Wie die Slowakei immer tiefer in die Krise rutscht

Eine Verfassungsänderung ist wegen zu geringer Beteiligung gescheitert – daher ist die handlungsunfähige Regierung dazu verdonnert, bis 2024 im Amt zu bleiben.

Die Bürger der Slowakei haben – nicht zum ersten Mal – veranschaulicht, wie Politikverdrossenheit aussieht und genau die Verhältnisse prolongiert, mit denen man unzufrieden ist. Nach Umfragen wollen 65 Prozent möglichst rasche Neuwahlen, um der gegenwärtigen politischen Agonie zu entkommen. Dennoch ist am Wochenende wegen zu geringer Beteiligung erwartungsgemäß eine Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung gescheitert, die den Weg dafür ebnen sollte.

Nur 27,25 Prozent der Wahlberechtigten nahmen am Plebiszit teil, wie die staatliche Wahlkommission am Sonntag mitteilte. Damit erreichte es zwar eine der höchsten Beteiligungen aller bisherigen Referenden, aber um gültig und bindend zu sein, wären mindestens 50 Prozent notwendig gewesen. Diese hohe Hürde wurde abgesehen vom EU-Beitrittsreferendum vor 20 Jahren noch nie bei einer slowakischen Volksabstimmung erreicht (und auch damals nur mit Müh und Not). Daher ist formal bedeutungslos, dass sich von den Menschen, die am Samstag zur Abstimmung gingen, mehr als 97,5 Prozent für die Verfassungsänderung aussprachen, die baldige Neuwahlen ermöglicht hätte.