NÖ-Wahl: ÖVP könnte unter 40 Prozent fallen

Letzte Umfragen zeigen starke Verluste der Volkspartei.

Wien. Die absolute Mehrheit hat Johanna Mikl-Leitner bei ihrem ersten Antreten in Niederösterreich vor fünf Jahren erreicht. Geht es nach den Umfragen, ist sie davon bei der Wahl kommenden Sonntag weit entfernt. Eine OGM-Umfrage für den „Kurier“ sieht die Volkspartei nur noch bei 37 Prozent. Auch die Umfragen des Market-Instituts für den „Standard“ (39 Prozent) und der Lazarsfeld-Gesellschaft für die Tageszeitung „Österreich“ (38 Prozent) sehen die traditionell dominierende Landespartei unter der 40-Prozent-Marke.

Sowohl SPÖ-Chef Franz Schnabl als auch FPÖ-Chef Udo Landbauer – sie liegen in den Umfragen Kopf an Kopf – haben angesichts dieser Werte ihren Anspruch auf die Position des Landeshauptmanns angemeldet. Ob das realistische Varianten sind, darf bezweifelt werden, beide brauchten eine breite Allianz gegen die ÖVP, um eine realistische Chance zu haben. Entscheidend, ob eine andere Partei den Landeshauptmann stellen kann, sind auch die Mehrheitsverhältnisse in der Landesregierung. Wenn die ÖVP da weiterhin die Mehrheit hält, kann sie per Mehrheitsentscheidung alle Beschlüsse kontrollieren. Allerdings: Angesichts der Umfrageergebnisse könnte auch diese Mehrheit knapp werden. (maf)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2023)