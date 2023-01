Jeff Zients soll Bidens neuer Stabschef werden

Der US-Präsident will Medienberichten zufolge seinen früheren Corona-Berater Jeff Zients zum neuen Stabschef machen. Mit dessen Vorgänger, Ron Klain, verliert Biden einen langjährigen Vertrauten.

US-Präsident Joe Biden steht nach Angaben eines Insiders vor der Ernennung eines neuen Stabschefs. Der ehemalige Coronavirus-Koordinator Jeff Zients solle demnächst den Posten übernehmen, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Sonntag. Zients fiele damit eine Schlüsselrolle im Zuge einer wahrscheinlicher Vorbereitung Bidens auf eine Wiederwahl zu. Es wird erwartet, dass Biden im kommenden Monat bekannt geben wird, 2024 erneut anzutreten.

Zudem ist Biden mit einer Untersuchung im Zuge seines Umgangs mit geheimen Dokumenten konfrontiert. Der Stabschef ist eine der wichtigsten Personen im Weißen Haus. Er treibt unter anderem die politische Agenda des Präsidenten voran.

Zuvor am Sonntag hatte es bereits geheißen, der bisherige Stabschef Ron Klain wolle seinen Posten aufgeben und habe Biden bereits darüber informiert. Die "New York Times" berichtete, Klain wolle offenbar nach der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation am 7. Februar gehen.

Zients hat einen Großteil seines Berufslebens in der Privatwirtschaft verbracht. Er war von Anfang 2021 bis April 2022 Covid-Koordinator im Weißen Haus. Für die Überwachung und Umsetzung von Bidens Impfkampagne war er gelobt worden. Kritik gab es indes daran, dass die Regierung nicht früh genug die Testkapazitäten erhöht habe. Unter Obama war Zients Wirtschaftsberater in der Regierung.

(APA/Reuters)