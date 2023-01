Handelsminister: Apple will Produktion in Indien deutlich steigern

Ein Apple-Standort in Hongkong. Der Konzern will offenbar seine Abhängigkeit vom Standort China reduzieren.

Bis zu 25 Prozent der Produktion sollen künftig in Indien gefertigt werden, so Handelsminister Piyush Goyal.

Nach den Pandemie-bedingten Produktionsausfällen in einem wichtigen Foxconn-Werk und wegen der aktuellen politischen Spannungen will Apple offenbar seine Abhängigkeit vom Standort China reduzieren. Er habe den Eindruck, dass der iPhone-Anbieter künftig bis zu ein Viertel seiner Produkte in Indien fertigen lassen werde, sagte der indische Handelsminister Piyush Goyal. Derzeit liege die Quote bei fünf bis sieben Prozent. Einen Zeitrahmen nannte der Politiker nicht.

Apple war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Der US-Konzern lässt seit 2017 von den Zulieferern Foxconn und Wistron iPhones in Indien zusammenbauen.

(Reuters)