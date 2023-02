Die Evolution einer SUV-Ikone

Nach weltweit mehr als dreieinhalb Millionen verkaufter Modelle der Lexus RX-Reihe startet der Premium-SUV mit elektrifizierten Antrieben jetzt in die fünfte Generation. Zur Wahl stehen der RX450h+ Plug-in-Hybrid, der RX350h Vollhybrid sowie der erste Turbo-Hybrid RX500h. Es folgt ein kurzer Überblick:

RX 350h – Voller Komfort bei erstaunlicher Effizienz

Komfort gepaart mit gesteigerter Effizienz findet sich im RX 350h, der durch verbesserte Hybridkomponenten punktet, die übrigens auch im RX 450+ zu Einsatz kommen. Der selbstladende 2,5-Liter-Hybridmotor kommt mit einer Leistung von 250 PS (184 kWh), einer verbesserten Laufruhe und optimierter Effizienz aus dem Werk. Serienmäßig ist der elektrische Allradantrieb E-Four.

Für die Neuauflage des Erfolgsmodells präsentiert Lexus drei elektrifizierte Antriebe für jeden Geschmack, Fahrstil und für individuelle Bedürfnisse. (c) beigestellt

Mit dem RX 450+ dank Plug-In-Hybridantrieb Steuer sparen

Erfolgserprobt ist das Plug-in-Hybridsystem des RX 450+, das sich bereits im Lexus NX bestens bewährt hat. Dabei wird ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Hybridmotor mit einer 18,1-kWh-Lithium-Ionen-Batterie kombiniert: Ist die Batterie leer, wechselt der RX 450+ automatisch in den selbstaufladenden Hybridmodus. Der Plug-in-Hybridantrieb liefert dabei eine Leistung von 227 kW, was 309 PS entspricht. Das Ergebnis ist eine besonders hohe Kraftstoff- und Emissionseffizienz bei einer gleichzeitig großen Reichweite – sollte keine E-Ladestation in der Nähe sein, ist dennoch eine maximale Mobilität garantiert.

Der RX 450h+ fährt mit dem gleichen Plug-in-Hybridsystem vor, das schon im NX erfolgreich eingeführt wurde. (c) beigestellt

Das ultimative Plus: Durch die geringen CO2-Emissionen fällt beim RX 450+ keine NOVA an.

Die neue Lithium-Ionen-Batterie verfügt mit 18,1 kWh über eine hohe Kapazität, liefert eine langlebige Leistung und damit eine konstant hohe elektrische Reichweite. Sie ist unter dem Boden der Passagierzelle untergebracht, was dem RX 450+ zusätzliche Stabilität und Traktion verleiht.

RX 500h: der erste Lexus Hybrid mit Turbo

273 kW bzw. 371 PS elektrifizierte High-End-Leistung liefert die neue Parallelhybrid-Architektur des Premium-SUVs. Dabei ist der vordere Elektromotor zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Sechs-Gang-Getriebe platziert, eine Kupplung auf beiden Seiten ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Leistungsabgabe. Im EV-Modus ist der Lexus RX 500h vollelektrisch unterwegs, das Hybrid-Steuerungssystem wechselt automatisch, je nach Fahrsituation, zwischen dem Parallel- und Elektromodus, was eine kraftvolle Beschleunigung bei hoher Effizienz garantiert.

Die exklusive, neue Allradsteuerung DIRECT4 regelt die perfekte Leistungsentfaltung im RX 500h.

Dabei nutzt das intelligente System einen separaten Elektromotor und Inverter, der die Leistung und das Drehmoment konstant – je nach Fahrsituation – zwischen der Vorder- und Hinterachse ausgleicht. Innerhalb von Millisekunden wird die Kraft automatisch präziser als bei mechanischen Systemen zwischen den beiden Achsen verteilt. Das Ergebnis ist ein verbessertes Gefühl bei der Lenkung, ein optimiertes Handling samt optimaler Stabilität und eine ausgezeichnete Fahrdynamik bei hohen Geschwindigkeiten. DIRECT4 erleichtert das Anfahren, da die Antriebskraft sicher auf alle vier Räder übertragen wird. Das Fahrzeug liegt auf geraden Strecken stabil auf der Straße, die Lenkung reagiert direkt und Richtungswechsel erfolgen sanft. Beim Herausbeschleunigen aus Kurven folgt das Fahrzeug trotz souveräner und direkter Beschleunigung der gewünschten Linie. Dabei nutzt das Fahrzeug Informationen wie Geschwindigkeit und Lenkwinkel, um die Verteilung der Antriebskraft zu bestimmen und die Fahrstabilität zu sichern.

Modern vernetzt und connected

Neueste Multimedia-Technologien, „always connected“-Dienste und Over-the-air-Updates erlauben rund 100 verschiedene Möglichkeiten mit den neuen Lexus RX-Modellen via Smartphone, Navigation, Fahrzeugsteuerung, Multimedia-Funktionen und Cloud-Konnektivität zu interagieren. Die HD-Grafik des 14-Zoll-Touchscreens, einem der größten in seiner Klasse, gewährleistet eine hervorragende Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen ohne Blendung. Das serienmäßige Navigationssystem liefert über ein integriertes Datenkommunikationsmodul Echtzeitinformationen zur Verkehrslage, zu Staus und Unfällen. Die mobilen Daten sind für die ersten vier Jahre im Preis inbegriffen – es fallen keinerlei zusätzliche Gebühren an.

Smartphones können via Android Auto oder kabellos per Apple Car Play mit dem Bordsystem verbunden werden. Für eine ideale Audiowiedergabe steht ein USB-A-Anschluss an der vorderen Mittelkonsole zur Verfügung. Smartphones lädt man entweder in der kabellosen Ladeschale oder mit je zwei USB-C-Ladeanschlüssen vorne und hinten – und einem zusätzlichen in der Konsolenbox – auf. Via die Lexus Link App können einige Funktionen, wie das Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, das Vorwärmen oder Kühlen des Innenraums oder das Öffnen der Heckklappe, ferngesteuert werden. Zusätzlich zu Features wie der Fahrstilanalyse, dem Hybrid-Coaching, der Überwachung des Kraftstoffstands und der „Mein Fahrzeug finden“-Funktion sind für den RX 450h+ weitere Funktionen verfügbar, darunter die Überwachung des Batterieladestands, oder die Planung des Ladevorgangs und ein Lade-Timer.

Der neue RX profitiert von zahlreichen Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen. (c) beigestellt

Der RX assistiert in jeder Fahrsituation

Selbstverständlich finden sich in den Lexus RX-Modellen modernste Sicherheits- und Assistenzsysteme: Das optimierte Lexus Pre-Crash Safety System reagiert rascher und erkennt auch Motorräder und andere Objekte; ein neuer Kreuzungs-Assistent verhindert beim Abbiegen Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen und Fußgängern; ein Notfall-Lenkassistent hilft beim sicheren Ausweichen von Hindernissen; die verbesserte adaptive Geschwindigkeitsregelung erkennt rascher den vorausfahrenden Verkehr und diverse Verkehrszeichen wie Warn- und Stoppschilder.

Der proaktive Fahrassistent erhöht die Sicherheit und entlastet den Fahrer besonders im Stadtverkehr durch Hinderniserkennung, Verzögerung des Fahrzeugs und bei der Lenkung. Mithilfe der Frontkamera werden Hindernisse wie parkende Autos, Radfahrer oder Fußgänger erkannt. Besteht die Gefahr einer Kollision, bremst und lenkt der Assistent, um dem Hindernis auszuweichen, ohne dabei die Fahrspur zu verlassen. Eine über dem Lenkrad angebrachte Kamera überwacht stets die Aufmerksamkeit des Fahrers und warnt bei Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung. Folgt keine Reaktion, ist das System in der Lage, das Fahrzeug zu verlangsamen oder anzuhalten.

Der RX als Konzertsaal

Das serienmäßige Audiosystem mit zwölf hochwertigen Lautsprechern und einem 20 cm Subwoofer im Kofferraum schaffen im Innenraum den realistischen Klang eines Konzertsaals mit Live-Atmosphäre. Die RX-Luxury Line ist zudem serienmäßig mit dem neuen Mark Levinson Premium Surround System mit 21 Lautsprechern ausgestattet.