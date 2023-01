Spotify streicht rund 600 Stellen

Dies entspreche rund sechs Prozent der Belegschaft. Das schwedische Unternehmen hatte bereits im Oktober angekündigt, sich bei Neueinstellungen zurückhalten zu wollen.

Die Kündigungswelle in der Technologiebranche erfasst nun auch Spotify. Der schwedische Musikstreaming-Dienst kündigte am Montag den Abbau von etwa 600 Stellen an. Dies entspreche rund sechs Prozent der Belegschaft. Außerdem verlasse im Rahmen eines größeren Umbaus der Chef für Inhalte und Werbung das Unternehmen.

Die Kosten für Abfertigungen und Ähnliches taxierte Spotify auf 35 bis 45 Millionen Euro. Die in den USA notierten Aktien gewannen vorbörslich 3,3 Prozent. Das schwedische Unternehmen hatte im Oktober angekündigt, sich bei Neueinstellungen zurückhalten zu wollen.

