Babiš Problem mit der Nato-Bündnispflicht

Bei der TV-Debatte für die Stichwahl um die Präsidentschaft erklärte der Ex-Premier, er würde keine Soldaten zur Verteidigung Polens und der baltischen Staaten entsenden. Später ruderte er zurück.

Andrej Babiš hat in Polen und den baltischen Staaten für Irritationen gesorgt. Bei einem Fernsehduell mit Petr Pavel, seinem Widersacher in der Präsidentenstichwahl am Ende der Woche, schürte der Ex-Premier ernste Zweifel an der Bündnistreue Tschechiens im Rahmen der Nato.

Auf die Frage, ob er als Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte im Falle eines etwaigen Angriffs auf Polen oder die Staaten des Baltikums Soldaten zu Hilfe schicken würde, antwortete Babiš: „Sicher nicht, sicher nicht. Ich denke, dass es notwendig ist, über Frieden zu sprechen.“ Er fügte hinzu: „In keinem Fall würde ich unsere Kinder, die Kinder unserer Frauen, in einen Krieg schicken.“ Babiš ließ sich auch nicht von dem dringenden Hinweis Pavels abbringen, dass Tschechien sich mit dem Nato-Beitritt verpflichtet habe, den Bündnispartnern beizustehen.