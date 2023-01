Joe Bidens Team stellt sich neu auf

Ron Klain geht als Stabschef, Jeff Zients kommt. Das FBI findet erneut Geheimakten in Joe Bidens Haus.

Stabschefs von US-Präsidenten haben üblicherweise kein langes Haltbarkeitsdatum, 15 Monate schafften sie durchschnittlich seit 1969. Und auch Ron Klain hatte schon länger auf ein Fenster für seinen Abgang gewartet. Aus einem geplanten Exit nach den Zwischenwahlen im November vergangen Jahres wurde nichts: Die Demokraten schnitten besser als erwartet ab, der erwartete Exodus politischen Personals blieb daher aus.

Letzten Endes wurden es für Klain zwei Jahre im Weißen Haus. Der langjährige Mitarbeiter von Präsident Joe Biden führte in den vergangenen Wochen den ehemaligen Covid-19-Koordinator Bidens, Jeff Zients, in den Job ein. Klain wird nach der alljährlichen Rede zur Lage der Nation am 7. Februar abtreten.