Im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kriminalreporter Peter R. de Vries 2021 haben niederländische Ermittler erneut einen Verdächtigen festgenommen. Er soll Mitglied einer kriminellen Gruppierung gewesen sein, die den Mord vorbereitet habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Amsterdam mit. Der Niederländer war den Angaben zufolge in Tilburg im Süden des Landes festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft machte keine näheren Angaben zu der Person. Insgesamt sind nun sieben Menschen im Zusammenhang mit dem Mord in Haft.

Prozess gegen Drogenbande

Der prominente Reporter war im Sommer 2021 mitten in Amsterdam niedergeschossen worden und erlag später seinen Verletzungen. Der Mord wird in Verbindung gebracht mit einer berüchtigten Drogenbande, der zurzeit der Prozess gemacht wird. Zuvor waren bereits der Bruder des Kronzeugen sowie dessen Anwalt ermordet worden. De Vries war Vertrauensperson des Kronzeugen.

Kurz nach dem Anschlag waren der mutmaßliche Schütze und der Fahrer des Fluchtautos festgenommen worden. Ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe. Vier weitere Männer wurden später festgenommen.

(APA/dpa)