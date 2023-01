NÖ-Wahl: Wie die Spitzenkandidaten den Wahltag verbringen

Die Listenersten der fünf landesweit antretenden Parteien werden den Wahltag vorwiegend klassisch mit der Familie und Spaziergängen verbringen.

Wenn in Niederösterreich am Sonntag ein neuer Landtag gewählt wird, gibt es aufseiten der Spitzenkandidaten jede Menge Routine. ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos setzen ganz vorne auf dieselben Personen wie bereits 2018.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird um 10.00 Uhr im Kindergarten in der Käferkreuzgasse 99 in Klosterneuburg wählen gehen - begleitet von ihrem Ehemann Andreas. Erstmals sind auch beide Töchter von Mikl-Leitner bei einer Landtagswahl wahlberechtigt. Das Mittagessen wird gemeinsam mit der Familie eingenommen, vorgesehen ist auch ein Spaziergang mit Hündin "Milou". Das Eintreffen der Landeschefin in ihrem Büro in St. Pölten ist für den späteren Nachmittag geplant.

In der Landeshauptstadt wird LH-Stellvertreter Franz Schnabl, Spitzenkandidat der SPÖ, zur Wahlurne schreiten. Der Landesparteivorsitzende gibt seine Stimme um 10.30 Uhr in der Musikschule in der Maria-Theresia-Straße 23 ab. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt der Fokus auf St. Pölten. Erste Resultate werden im Landtagsklub der Sozialdemokraten im Landhausviertel erwartet. Weitergehen dürfte es mit einem Ausklang im SPÖ-Haus.

Im heimatlichen Wiener Neustadt wird FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer wählen. Schauplatz ist um 10 Uhr die Otto-Glöckel-Sportvolksschule (Pottendorfer Straße 100). Danach steht für den mit 36 Jahren jüngsten Spitzenkandidaten Zeit mit der Familie auf dem Programm. Später geht es in Richtung St. Pölten, wo die ersten Hochrechnungen beobachtet werden. Beendet wird der Wahlabend bei einer Zusammenkunft in der Landesgeschäftsstelle.

Helga Krismer, Listenerste der Grünen, wird mit einem Frühstück mit der Familie in den Tag des Urnengangs gehen. Anschließend folgt eine Wanderung mit dem Vater durch den Wienerwald. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit den Eltern wird um 14.00 Uhr in der Badener Volksschule I (Pfarrplatz I) gewählt. Im Anschluss wird Krismer, die auch als Vizebürgermeisterin von Baden fungiert, die Pokalübergabe bei einem Fußball-Hallenturnier in der Kurstadt vornehmen. Nach dieser Siegerehrung begibt sich Krismer nach St. Pölten zu ihrem Wahlkampf-Team. Den Ausklang des Abends bestreiten die Grünen im Flieger-Bräu in der Ferstlergasse 9.

Für Neos-Spitzenkandidatin Indra Collini beginnt der Wahltag wohl mit einer Bar- und Heurigentour, in deren Rahmen die pinke Landessprecherin am Vorabend des Urnengangs "bis zum Schluss wahlkämpfen" möchte. In der Früh ist Parteiangaben zufolge ausschlafen angesagt, ehe das Kommunikations-Team zu einem privaten Brunch vorbeikommt. Um 11.00 Uhr wird Collini mit ihren beiden Kindern in der NMS Brunn am Gebirge (Jubiläumsstraße 1-5) wählen gehen. Am Nachmittag ist "Kraft tanken in der Natur, Durchatmen und Spannung abbauen" angesagt. Dann heißt es ab in die Landeshauptstadt. Den Wahlnachmittag und -abend werden die NEOS im Cafe im Palais Wellenstein in St. Pölten (Wiener Straße 27) verbringen. Dort werden sich ab 16.00 Uhr u.a. der stellvertretende Klubobmann Abg. Nikolaus Scherak sowie Kandidaten, Mitglieder und Sympathisanten einfinden. Collini wird gegen 19.30 Uhr erwartet.

