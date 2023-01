Everton: Wer ein "Toffee" ist, und es trotzdem bleibt

Drucken

Hauptbild • Action Images via Reuters

Der FC Everton steckt tief im Abstiegskampf, Liverpools Fußball und die ganze Premier League bangt um seine „Blauen“. Trainer Frank Lampard ist als siebenter Trainer in sechs Jahren gescheitert. Gehen im Goodison Park die Lichter aus?

Liverpool. Fußball ist in Liverpool mehr als nur ein Spiel. Es gibt die „Reds“, die in Anfield thronen und deren Mythos weit über die Grenzen der Beatles-Stadt hinausragen. Dann gibt es noch die „Blauen“, „The Toffees“ (im 18. Jahrhundert war der District für Karamellzuckerln berühmt) genannt, die im nahen Goodison Park ihr Auslangen suchen und seit jeher um Stellenwert, Akzeptanz im Vergleich zum Stadtrivalen und Erfolg ringen.

In dieser Saison will gar keine Freude aufkommen an der „Merseyside“: Liverpool ist als Tabellen-Neunter längst aus dem Titelrennen. Everton ist Vorletzter der 20 Klubs starken Premier League und steckt mitten im Abstiegskampf.