Kinder schützen! Aber wie?

Wie kann man Kinder besser vor Gewalt und sexuellen Übergriffen schützen? Forderungen liegen längst auf dem Tisch, bundesweite Regelungen lassen aber auf sich warten. Die plakativen Lösungen sehen Expertinnen kritisch.

Kinder werden nicht ausreichend vor Gewalt und sexuellem Missbrauch geschützt, das macht die aktuelle Debatte mehr als deutlich. Wie kann man Kinder besser schützen? Was bringen Strafen? Wie gelingt Prävention? Heute, Mittwoch, verhandelt die Regierung ein Kinderschutzpaket. Was kommt, was wohl nicht kommt – und was davon zu halten ist.

Eine Forderung lautet: Kinderschutzkonzepte. Worum geht es?