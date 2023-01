Nach zwei Insolvenzen: Fünf Fragen zu "Stolz auf Wien"

(c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de

Zwei von der Stadt Wien unterstützte Betriebe schlitterten innerhalb von wenigen Tagen in die Insolvenz – obwohl ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit geprüft wurde.

Mitten in der Corona-Pandemie startete die Stadt Wien mit privaten Geldgebern das Projekt „Stolz auf Wien“. Damit wurde Unternehmen, die durch Corona wirtschaftlich ins Trudeln kamen, unter die Arme gegriffen – in Form einer Beteiligung der Stadt, was Diskussionen über eine „Verstadtlichung“ auslöste. Mit den Gastro-Unternehmen Café Ritter sowie Habibi & Hawara schlitterten nun zwei innerhalb weniger Tage in die Insolvenz – was Fragen eröffnet.