Großbrand in Gewerbegebiet in Oberösterreich

120 Feuerwehrleute standen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Am Nachmittag konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Bei einem Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind am Dienstag rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden. In der Werkshalle einer großen Firma war kurz nach Mittag bei Heißarbeiten Feuer ausgebrochen, die Rauchentwicklung war enorm, schilderte Einsatzleiter Stefan Hofer. Am Nachmittag wurde "Brand aus" gegeben, verletzt wurde niemand.

Die Mitarbeiter der Firma versuchten noch selbst zu löschen, was aber nicht gelang, so Hofer. Gegen 13.00 Uhr wurden durch Anrainer und die Brandmeldeanlage die Einsatzkräfte alarmiert. Eine riesige Rauchsäule war weithin zu sehen. Daher rief man Alarmstufe zwei aus und forderte Verstärkung an. Zwölf Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden waren im Einsatz, ebenso Polizei und Rotes Kreuz.

Brenzlig war die Situation zunächst, weil es auf dem Gelände auch ein Lacklager gebe, berichtete der Einsatzleiter. Dieses sei aber durch bauliche Brandschutzmaßnahmen sehr gut abgesichert gewesen. Ebenfalls erschwerend für die Einsatzkräfte war die starke Rauchentwicklung, die durch das Dämmmaterial an der Decke der Werkshalle hervorgerufen wurde und schweren Atemschutz erforderte.

