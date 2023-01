Drucken

Hauptbild • Der 27-jährige Wiener Felix Kammerer hat zwar selbst keine Nominierung – der Film, in dem er die Hauptrolle spielt, dafür gleich neun: „Im Westen nichts Neues“ könnte u. a. „bester Film“ und „bester internationaler Film“ (für Deutschland) werden. • (c) Netflix

Marie Kreutzers „Corsage“ verfehlt die Oscar-Nominierung – was aber nicht mit Florian Teichtmeister zu tun haben muss. Favorit ist der Sci-Fi-Film „Everything Everywhere All at Once“ mit elf Preischancen. Und: Österreicher sind weiterhin gut im Rennen.

Das Oscar-Rennen für „Corsage“ ist beendet: Marie Kreutzers Sisi-Drama hat es in der Kategorie „Bester internationaler Film“ letztlich nicht unter die fünf Nominierten geschafft, wie am Dienstag bekannt wurde.

1. Hat die Causa Teichtmeister die Oscar-Chancen für „Corsage“ vereitelt?