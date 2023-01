Stellantis ruft 76.000 Wagen wegen Kurzschlussgefahr zurück

Der Rückruf betrifft 67.000 Chrysler Pacifica Plug-in-Hybrid-Minivans aus den Baujahren 2017 bis 2023 in den USA und rund 9000 in anderen Ländern.

Der Autokonzern Stellantis ruft 76.000 Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge wegen der Gefahr eines Kurzschlusses zurück. Der Rückruf betreffe 67.000 Chrysler Pacifica Plug-in-Hybrid-Minivans aus den Baujahren 2017 bis 2023 in den USA und rund 9000 in anderen Ländern, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Es bestehe laut dem Hersteller die Gefahr, dass ein Stecker einen Kurzschluss verursache. Und dieser könne zu einem unerwarteten Motorstopp führen.

(APA/Reuters)