Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Deutschland liefert Panzer an Ukraine: Nach langem Zögern liefert Deutschland Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine. Auch wird anderen Ländern gestattet, solche Panzer an Kiew abzugeben. Mehr dazu

Bericht empfiehlt Änderung bei Lehrerausbildung: Die Aufnahmeverfahren für Lehramtsstudien sollen reformiert werden. In Zeiten eines Lehrermangels soll weniger auf die Berufseignung, sondern vielmehr auf die Studieneignung abgezielt werden. Mehr dazu

Hund erschießt Mann in den USA: Bei einem tragischen Vorfall ist ein Mann von einem Hund erschossen worden. "Die Ermittlungen dauern noch an, aber nach allen vorliegenden Informationen war es ein Jagdunfall", erklärt die Polizei. Mehr dazu

Müssen wir bald alle länger arbeiten? Von einer Pensionsreform war in Österreich schon länger nicht mehr die Rede. Dass ältere Menschen, auch solche, die bereits in Pension sind, dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben sollen, hat die Politik aber sehr wohl auf der Agenda. Eine neue Folge unseres „Presse“-Podcasts. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über Frauen in männlichen Berufen. Mehr dazu