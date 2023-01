Wettlauf der Multimilliardäre um die Vorherrschaft im All

(c) imago images/UPI Photo (JOE MARINO via www.imago-images.de)

Elon Musk dominiert mit seinen Unternehmen das Geschehen im All. Hier der Start einer SpaceX-Rakete, die 49 Starlink-Satelliten ins All befördert. [ Imago Images/UPI Photo ]

Im Vorjahr wurden 1087 neue Satelliten ins All geschossen. Bis 2040 wird die Satellitenkommunikation zum Billionenmarkt, prophezeit eine neue Studie. Einer hat die Nase vorn, doch die Konkurrenz schläft nicht.

In nicht allzu ferner Zukunft wird ein Landwirt seinen Tag nicht mehr damit beginnen, in seinen Traktor zu steigen. Er wird sich in einen Laptop einloggen und eine Flotte von Traktoren und anderen Geräten beaufsichtigen, die alle autonom arbeiten. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden soll damit minimiert und die Ernteerträge gesteigert werden. Kurz: Die Maschinen werden die Arbeit deutlich effizienter verrichten, als das von Menschenhand heute möglich wäre.

Was für viele nach Science-Fiction klingen mag, könnte schon bald Realität sein. Zumindest, wenn es nach einem neuen Report der Boston Consulting Group (BCG) geht. Die Beratungsfirma vermisst darin die Industrie der Weltraumkommunikation.

Das Geschäft mit vernetzten Satelliten, die um die Erde kreisen, soll nicht nur ein wesentlicher Baustein für automatisiertes Fahren und global in Echtzeit miteinander kommunizierende Maschinen sein. Der Orbit wird immer mehr zur Arena der Multimilliardäre, aber auch traditionelle Branchen versuchen noch, auf den Zug aufzuspringen.