Unsere Vision: eine Welt ohne Krebs

Krebs kontrollierbar und letztlich heilbar machen – das ist die Vision von Janssen Austria. Onkologie und Hämatologie, mit Fokus auf verschiedene hämatologische Krebsentitäten, Prostatakrebs und Lungenkarzinom, zählen seit über 30 Jahren zu den Forschungsschwerpunkten des Top-3-Pharmaunternehmens(1). Ziel ist es, innovative Arzneimittel für Betroffene in Österreich schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen.

Bereits in einigen Jahren wird Krebs zur Volkskrankheit Nummer eins(2). Denn die Überalterung der Gesellschaft führt dazu, dass die Zahl der Krebserkrankungen in Zukunft noch zunehmen und sich bis 2040 fast verdoppeln wird(2). Der Bedarf an Präzisionsmedizin, individuellen Therapielösungen und integrierter Versorgung steigt.

Acht Krebsmedikamente

Janssen führt derzeit 30 klinische Studien direkt in Österreich durch. Allein in den letzten beiden Jahren gab es hier fünf Neuzulassungen, darunter drei in der (Hämato-)Onkologie. „2022 haben wir unsere Aktivitäten bei klinischen Studien in Österreich verstärkt – das zeigt unseren Einsatz zum Nutzen der Patient:innen. Wir haben hart daran gearbeitet, die neuesten Technologien in den Bereichen Lungenkrebs und Multiples Myelom einzuführen, insbesondere für Patient:innen, die nur begrenzte Möglichkeiten haben. Österreich zählt zu den ersten Ländern der Welt, die von diesen Technologien profitieren“, betont Ramez Mohsen-Fawzi, Managing Director von Janssen Austria.

„Wir konnten eine innovative Lungenkrebstherapie in Österreich als einem der ersten Länder der Welt voll zugänglich machen und der weltweit erste Patient, der mit einer neu zugelassenen Therapieoption für Multiples Myelom eingestellt wurde, stammte ebenfalls aus Österreich“, so Mohsen-Fawzi.

Insgesamt sind derzeit acht Medikamente von Janssen gegen Krebserkrankungen hierzulande zugelassen: gegen Blutkrebsarten wie Multiples Myelom, Chronische Lymphatische Leukämie oder Mantelzelllymphom, gegen Prostatakrebs und Lungenkrebs.

Insgesamt werden damit knapp 30 Indikationen bzw. Kombinationen abgedeckt. Janssen investiert jährlich global rund elf Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.

#closethecaregap

Gefragt ist die tatkräftige Unterstützung Betroffener für den Lebensalltag – in jeder Krankheitsphase. „Der Austausch mit Betroffenen ist immens wichtig. Je früher, desto besser. Denn bei Patient:innen liegt ein großer Schatz an Wissen über die Lebensrealitäten Erkrankter und Verbesserungspotenziale in der Versorgung. Wir als forschendes Pharmaunternehmen wollen nicht nur innovative Arzneimittel entwickeln, sondern kranken Menschen Orientierung geben und sie bei der Bewältigung von Herausforderungen in ihrer jeweiligen Lebenssituation begleiten“, betont Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead bei Janssen Austria.

Tatkräftige Unterstützung

Janssen unterstützt Betroffene umfassend mit Hilfestellungen, etwa mit Ratgebern und Online-Informationen zu Blutkrebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs. „Über die Erkrankung und ihre Behandlung Bescheid zu wissen ist der erste Schritt, um die Belastung für Betroffene zu erleichtern und dem Schock, den eine Krebsdiagnose bedeutet, entgegenzuarbeiten“, ist Slupetzky überzeugt. „Wir bei Janssen übernehmen die Verantwortung, Innovation voranzutreiben und nachhaltige Lösungen für unsere Patient:innen zu entwickeln. Unser Antrieb ist die Vision, die Bedeutung einer Krebsdiagnose und -erkrankung zu verändern und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.“

