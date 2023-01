Teaser, Trailer und TikTok-Theater

Als Erweiterung in soziale Medien und für die Aktivierung neuer Zielgruppen werden Teaser und Trailer im Theater immer wichtiger. Dasselbe trifft auf soziale Medien zu, die fallweise gar Teil der Stückentwicklung sind.

„Mach ein Duett mit Dr. Krokowski. Du bist Hans Castorp und ganz neu im Sanatorium Berghof auf dem Zauberberg.“ So weit, so klar – die Handlungsanweisung, die das Burgtheater in seinem TikTok-Account hinterlassen hat. Userinnen und User werden also aufgefordert, in einem geteilten Bildschirm aus der Perspektive des Protagonisten in Thomas Manns „Zauberberg“ mit dem Arzt zu interagieren – die zugeteilten Textpassagen sind userfreundlicherweise in einem blauen Balken eingeblendet.

Das alles ist Teil des parallel zu Bastian Krafts Inszenierung des Romans (Premiere: 28. Jänner) laufenden „Zauberbergtok“, das innovative Wege beschreiten soll. Wie viele solcher Videos aus einer über die App rekrutierten Neo-Theatercommunity entstehen, ist für das zuständige Team noch nicht absehbar. Das TikTok-Theater-Ergebnis soll jedenfalls am 3. Februar auf der Homepage eine eigenständige Premiere feiern. Erste Beiträge trudeln bereits ein, so hat @WillkeinenBenutzernamen sich etwas halblustig über die Vorgabe hinweggesetzt und interagiert als irrtümlich in die Situation geratener ­Pizzabote mit Castorps ärztlichem Beistand.

Neue Erfordernisse

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Stücks hätten sich, erzählt Anne Aschenbrenner, „zerkugelt“, als sie mit ihnen gemeinsam diese „Zauberbergtok“-Improvisation sichtete.