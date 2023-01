Auf Shiffrins Spuren: Skiprinzessin Lara Colturi

Drucken

Hauptbild • Einzigartiges Skijuwel: Lara Colturi in St. Anton. • GEPA pictures

Die erst 16-Jährige meistert den Spagat zwischen Weltcup und Juniorengold - und geht dabei für Albanien auf Hundertsteljagd.

Kronplatz. Den Red-Bull-Helm hat sie schon. Der Fuschler Konzern lässt sich bekanntlich kaum ein Skitalent entgehen, dieser Neuzugang aber könnte alles Bisherige in den Schatten stellen: Lara Colturi ist gerade erst 16 Jahre alt geworden, ist dieser Tage zwischen der Junioren-WM in St. Anton am Arlberg und dem Damen-Weltcup gependelt – und hat Beobachter da wie dort staunend zurückgelassen.

Während Mikaela Shiffrin am Kronplatz ihre Rekordjagd mit den Weltcupsiegen Nummer 83 und 84 fortgesetzt hat, ist Colturi im Begriff, in die Fußstapfen der US-Amerikanerin zu treten. Bei den beiden Riesentorläufen landete die gebürtige Italienerin jeweils auf Platz 17, ins Rennen gegangen war sie mit den Startnummern 51 und 46. Die weiteren Highlights ihres ersten Weltcupwinters: Riesentorlauf-Debüt mit Rang 17 in Killington samt viertbester Laufzeit im zweiten Durchgang, neuntbeste Laufzeit am Semmering (20.).