Es warten noch magere Jahre auf die Skination

St. Anton 2023, eine Junioren-WM im Zeichen der Nachwuchskrise?

Platz zehn im Medaillenspiegel, zwei Bronzene in elf Rennen, unter dem Strich ist das ein Debakel. Verletzungspech hin oder her – es ist Österreichs bisher schwächstes Abschneiden bei einer Junioren-Ski-WM, noch dazu in der Wiege des rot-weiß-roten Skisports, in St. Anton am Arlberg.

Da die Siegerlisten bei Juniorentitelkämpfen relativ verlässlich irgendwann auch jenen im Weltcup ähneln, hat St. Anton untermauert, was schon länger deutlich wird: Auf Österreich warten noch einige magere Jahre in Sachen Ski-Erfolge, nur einzelne Ausnahmekönner werden das gelegentlich überdecken.