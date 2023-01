Brutale Banden haben den armen Karibikstaat Haiti fest im Griff

Gangs terrorisieren das Land, täglich werden sechs Menschen ermordet. Nun fordert die UNO eine Eingreiftruppe für Haiti.

Jimmy Chérizier ist einer der mächtigsten Männer in Haiti. Der 46-jährige ehemalige Polizist gibt den Ton an und sagt, was in weiten Teilen des Karibikstaats zu tun und zu lassen ist. Chérizier, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Barbecue“, ist der Chef der kriminellen Organisation G9, die vor allem die Gegend rund um die Hauptstadt Port-au-Prince fest in ihrem Griff hat.

Chériziers G9 hat eine Reihe kleinerer krimineller Banden unter ihre Fittiche genommen – und diese liefern sich einen schonungslosen Kampf mit Mitgliedern der rivalisierenden G-Pep um Einfluss und Macht. Die Gangs mischen überall im Land mit: Sie haben politische Parteien und Institutionen in ihrer Hand, machen Geld mit Entführungen und Lösegeldforderungen, schmuggeln Waffen und Drogen, fordern Schutzgeld.