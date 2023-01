Putin sendet mit "Wunderwaffe" Signal an Nato

Eine Fregatte simuliert im Atlantik den Einsatz eines Hyperschall-Marschflugkörpers, der sich im Ernstfall kaum abfangen lässt. Es ist nicht das erste Mal, dass Präsident Putin den Westen an seine Lieblingswaffe erinnert.

Wien. Auf den Weltmeeren, genauer auf dem Atlantischen Ozean, hat sich Seltsames zugetragen: Eine russische Fregatte der Admiral-Gorschkow-Klasse war auf dem Weg nach Südafrika, zu einem gemeinsamen Manöver auch mit China, als sie vor den Azoren plötzlich ausscherte und Kurs in Richtung USA nahm.

Nun handelte es sich nicht um irgendein Kriegsschiff, sondern um eines, das seit Kurzem mit Putins „Superwaffen“ ausgerüstet ist, mit Hyperschall-Marschflugkörpern, Typ Zirkon, neueste Generation. Und tatsächlich simulierte die Fregatte auf hoher See, irgendwo im neutralen Gewässer des Atlantiks, das Abfeuern einer solchen Waffe, die angeblich mit Mach 9 in ihre Ziele rasen kann, also mit neunfacher Schallgeschwindigkeit, was mehr als 11.100 km/h entspricht.