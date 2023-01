Was ein österreichischer Präsident bewegen kann

„Ich gelobe“, sprach Alexander Van der Bellen schon am 26. Jänner 2017 vor der Bundesversammlung. Heute folgt die Wiederholung.

Mit dem Sprechen der Gelöbnisformel beginnt Alexander Van der Bellens zweite Amtszeit heute offiziell. Wie stark wird er Österreichs Politik prägen?

„Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde.“ Alexander Van der Bellen wird dieses Gelöbnis am heutigen Donnerstag vor der Bundesversammlung leisten und für weitere sechs Jahre als Bundespräsident angelobt werden.

Bei der Frage, wie man seine Pflicht als Staatschef erfüllt, gibt es freilich eine Bandbreite. Was kann der Bundespräsident aber beeinflussen, und was darf man sich von Van der Bellen in der zweiten Amtszeit erwarten?