Zwei Skifahrer durch Lawine in Kärnten schwer verletzt

Der 58- und der 14-Jährige wurden von den Schneemassen auf freiem Gelände mitgerissen. Sie konnten noch selbst Hilfe rufen, wurden bei schwierigen Verhältnissen geborgen und ins Spital gebracht.

Bei einem Lawinenabgang am Goldeck bei Spittal an der Drau sind Mittwochnachmittag zwei Skifahrer schwer verletzt worden. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt Land und ein 14-Jähriger aus Spittal an der Drau wurden mitgerissen und teilweise verschüttet. Sie konnten noch selbst mit dem Mobiltelefon die Rettungskette in Gang setzen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Die Lawine war gegen 15.30 Uhr im freien Gelände am Nordosthang des Goldecks abgegangen. Die Rettungskräfte hatten mit wechselnden Wetterverhältnissen, Nebel und hereinbrechender Dunkelheit zu kämpfen. Zwei Notarzthubschrauber wurden ebenfalls alarmiert. Die Crews nahmen die beiden Verletzten schließlich auf und brachten sie in das LKH Villach. Im Einsatz standen auch die Bergrettung Spittal/Drau, Kolbnitz und Lieser-Maltatal, zwei Bergrettungsärzte, Mitarbeiter der Goldeck Bergbahnen mit vier Pistengeräten sowie die Alpine Einsatzgruppe der Polizei Spittal/Drau.

(APA)