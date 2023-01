Kartoffelschalen oder Salami-Pizza?

Versuche, nachhaltig zu leben, stoßen unweigerlich an Grenzen.

Spülmittel aus Efeu fabrizieren, Kaffee im mitgebrachten Becher trinken, Party-Outfits bei Tauschpartys besorgen, die nachhaltige Suchmaschine nützen, statt des Kebabs lieber Falafel essen, das Radieschengrün zu Pesto verarbeiten, Netflix fasten, die Fake- statt die echte Daunenjacke kaufen, das Rad statt des E-Autos benutzen, das E-Auto statt des Benziners, den Benziner statt des Diesels und den Diesel statt des Flugzeugs.

Die Liste könnte man endlos weiterführen. Klimafreundlich und nachhaltig leben, das kann jeder, versprechen inflationär gewordene „Öko-Tipps“ in Magazinen und Werbungen. Probiert man aber ernsthaft, das eigene Leben zu gestalten, ohne dabei viel CO 2 auszustoßen und Müllberge zu produzieren, stößt man irgendwann unweigerlich an Grenzen.

An die eigenen – wenn man am Feierabend einfach zu wenig Energie hat, um den veganen Auflauf zu kochen, und die Salami-Pizza so verführerisch aus dem Tiefkühlregal blitzt. Aber auch an die des eigenen Umfelds – wenn auch der Kellner nicht weiß, wie weit die Tomaten in der Sauce wirklich gereist sind, das Röntgengerät im Spital nicht boykottiert werden kann, selbst wenn es ohne Ökostrom läuft, und der Zug nicht bis zum Ausgangspunkt der Ski-Tour fährt, über die man auf der neuen Sport-Seite der „Presse am Sonntag“ schreibt.

Aber ist das nicht sowieso alles Blödsinn und lenkt ab? Was kümmert es das Klima, wenn ich die Kartoffelschalen zu Chips verarbeite, anstatt sie wegzuwerfen? Eine Einzelne kann sowieso viel zu wenig ausrichten.

Stimmt schon, die großen Hebel haben andere in der Hand. Trotzdem weigere ich mich, klein beizugeben. Weil ich dennoch der Ansicht bin, dass jeder Beitrag zählt. Selbst wenn er nur dafür gut ist, die eigene Ohnmacht zu schmälern, die sich beim jüngsten Klimabericht einstellt. Oder dafür, andere zu motivieren. Über manche dieser Beiträge wird man hier lesen können. Oder darüber, warum ich sie aufgegeben habe. So wie die Kartoffelschalenchips. Die waren einfach nicht gut.



