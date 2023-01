Schlag gegen 'Ndrangheta-Clans in Italien

Mafia-Protest in Sizilien.

Bei der Razzia wurden Beteiligungen und Konten im Umfang von 250 Millionen Euro sichergestellt.

Im Rahmen einer groß angelegten Anti-Mafia-Razzia sind am Donnerstag in Italien 56 Personen festgenommen worden. Ihnen wird Drogenhandel, Erpressung, Gewalt, Korruption und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Die Verdächtigen hatten ein großes Vermögen angehäuft, Unternehmensbeteiligungen und Bankkonten im Wert von 250 Millionen Euro wurden sichergestellt, teilten die Ermittler mit. Die Clans sollen zahlreiche Unternehmer in Süditalien erpresst haben.

Die 'Ndrangheta gilt als eine der gefährlichsten, reichsten und mächtigsten Mafiavereinigungen Italiens. Sie soll einen Großteil des weltweiten Kokainhandels kontrollieren. In den vergangenen drei Jahrzehnten breitete sich die Organisation immer weiter in den Norden Italiens aus, wo sie unter anderem Unternehmen zur Geldwäsche nutzt.

Italien hat den Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschärft. So wurde vergangene Woche der seit 30 Jahren flüchtige Mafia-Boss Matteo Messina Denaro festgenommen. Er galt als die Nummer eins der Cosa Nostra auf Sizilien.

(DPA)