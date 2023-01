Richard Lugner bringt Jane Fonda als Gast zum Opernball

Die 85-jährige Hollywood-Ikone und Aktivistin soll den Baumeister dieses Jahr zum Wiener Opernball begleiten.

Zwei Jahre musste Österreichs High-Society, samt Richard Lugner, auf den Ball der Bälle verzichten. Umso euphorischer präsentierte der 90-Jährige am Donnerstag - natürlich in der Lugner City - den Namen seines diesjährigen Gastes für den Wiener Opernball am 16. Februar. Dass die Begleitung „aus Hollywood“ kommt, war schon bekannt. Lugner wird in diesem Jahr von Hollywood-Star und Aktivistin Jane Fonda begleitet. Die 85-Jährige ist zweifache Oscar-Preisträgerin und im Umweltschutz sowie im Kampf um Frauenrechte aktiv, letztes Jahr wurde sie zudem das Gesicht einer H&M-Sportlinie.

Im September 2022 gab die Schauspielerin ihr Krebsleiden bekannt, die Chemotherapie konnte sie mittlerweile jedoch wieder einstellen.

Staraufgebot an Lugners Seite

Seit 1992 bringt Richard Lugner regelmäßig Stargäste in die Oper. Die größten Coups des Baumeisters waren bisher Pamela Anderson im Jahr 2003, Paris Hilton im Jahr 2007 und Kim Kardashian im Jahr 2014. Sein letzter Gast vor der Corona-Pandemie war italienische Schauspielerin Ornella Muti. Sein persönlicher Lieblingsgast war übrigens Sophia Loren, die im Jahr 1995 am Opernball antanzte. „Sie war halt eine echte Dame“, schwärmte Lugner.

(APA/red)