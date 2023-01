Restaurants: Zwei verlorene Sterne, zwölf neue Empfehlungen

15 Restaurants in Wien und Salzburg zeichnet der Gourmetguide mit Sternen aus, ein einziges davon mit drei. Neu: Das MAST bekommt einen grünen Stern für Nachhaltigkeit.

Der deutsch-spanische Spitzenkoch Juan Amador darf sich freuen: Sein Restaurant in Grinzing hat auch dieses Jahr wieder drei Michelinsterne bekommen – als einziges in Österreich. Das hat der internationale Gourmetführer Guide Michelin bekannt gegeben. Es könnten noch ein paar mehr sein, zumindest theoretisch: Denn die Tester bewerten nicht ganz Österreich, sondern lediglich Wien und Salzburg – was manche heimische Spitzenköche immer wieder grämt.

Wie auch immer: In Wien und Salzburg ist das Spitzensegment jedenfalls ziemlich stabil. Neben den drei Sternen für Juan Amador gibt es – wie im Vorjahr – zwei Sterne für insgesamt sechs Restaurants: Mraz & Sohn, Konstantin Filippou, Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Steirereck im Stadtpark, Ikarus und SENNS.Restaurant. Acht Restaurants wurden mit einem Stern bewertet: [aend], Pramerl & the Wolf, Edvard, TIAN, APRON, Esszimmer, The Glass Garden und das Pfefferschiff – das sind zwei weniger als im Vorjahr: Das Shiki und Walter Bauer – nun unter dem Namen Duchardt neu übernommen – haben heuer keinen Stern bekommen.

Empfohlen wird das Duchardt aber trotzdem, wie insgesamt zwölf weitere Restaurants, die erstmals im Guide gelistet werden: LOLA, Meissl & Schadn in Wien und Salzburg, Geschmacks-Tempel, Herzig, Kommod, Trattoria Martinelli, Duchardt, Esszimmer – Everybody’s Darling, Mühlbacher in Salzburg sowie die Restaurants ONYX und Specht, die es gleich in die Sektion Bib Gourmand geschafft haben, also besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Da finden sich ebenfalls das MAST Weinbistro, Vestibül, Woracziczky, Mochi und die Meierei im Stadtpark, in Salzburg Gasthof Auerhahn und Reinhartshuber Im Gwandhaus.

Und noch eine gute Nachricht: Neben dem vegetarischen Tian hat heuer ein zweites Restaurant den grünen Michelinstern für besondere Nachhaltigkeit bekommen: das MAST Weinbistro.

(beba)