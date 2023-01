Spatenstich für neues Grätzelzentrum in Atzgersdorf

Für das Projekt wird ein historischer Gebäudekomplex umgebaut, in dem bis vor nicht allzulanger Zeit noch Särge hergestellt wurden.

Die Soravia-Gruppe baut am Standort der ehemaligen Liesinger Sargfabrik ein Geschäfts- und Freizeitzentrum samt Konzerthalle.

In Wien-Atzgersdorf im Bezirk Liesing entsteht ein

neues Geschäfts- und Freizeitzentrum samt Konzerthalle. Für das

Projekt "Fabrik1230" wird ein historischer Gebäudekomplex umgebaut, in dem bis vor nicht allzulanger Zeit noch Särge hergestellt wurden. Errichtet wird das Zentrum von der Soravia-Gruppe. Die Eröffnung ist für 2024 geplant, heißt es am Mittwoch anlässlich des Spatenstichs.

Errichtet wurde der Komplex an der Breitenfurter Straße in den

Jahren 1913 bis 1916 als "Maschinen-, Kisten- und Holzwarenfabrik M. Koffmahn" nach Plänen des Otto-Wagner-Schülers Hubert Gessner. 1966 übernahmen die Stadtwerke das Gebäude und adaptierten es für die Sargerzeugung, die 2013 geschlossen wurde.

Im Bild: (v.l.n.r.) Gerald Bischof (Bezirksvorsteher Liesing), Sandra Derradji-Eder (Projektleiterin Soravia) und Michael Meidlinger (CFO IFA AG) im Rahmen eines Spatenstichs anlässlich des Projekts "Fabrik1230" in Wien am Mittwoch. (c) APA/KEINRATH.COM (UNBEKANNT)

Es folgte eine erste kulturelle Nutzung. Die Festwochen ließen

etwa ihre Club-Schiene "Hyperreality" 2018 dort über die Bühne

gehen. Auch Märkte mit lokalen Produzenten wurden veranstaltet.

Schließlich kaufte der Wohnfonds Wien das Areal, der ein

Auswahlverfahren durchführte, wie Soravia-Projektleiterin Sandra

Derradji-Eder erläuterte. Das Immo-Unternehmen erhielt mit seinem

Konzept den Zuschlag.

Neubauten als Kontrast

Mit dem denkmalgeschützten Teil werde man besonders schonend

umgehen, versprach sie. Zugleich entstehen aber auch moderne

Neubauten als Kontrast. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 42

Mio. Euro, wobei sich interessierte Investoren noch an dem Projekt

beteiligen können.

Geplant sind a Standort auf rund 10.000 Quadratmetern Nutzfläche

Gastro- und Gewerbebereiche oder auch ein Gesundheitszentrum mit Apotheke. Auch die Live-Musik erlebt ein Comeback: Eine der großen Fabrikshallen soll wieder für Konzerte genutzt werden.

Besonders innovativ sei auch die Versorgung mit Wärme und Kälte,

wurde heute versichert. Diese werden über einen Eiskern-Energiespeicher erzeugt. Klimaschädliche CO2-Emmissionen

gebe es dadurch im Betrieb nicht, hieß es. (APA)