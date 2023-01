Die zurückgekehrte Reiselust und höhere Ticketpreise sollen der Airline Gewinne bringen. Aber ist die Aktie noch billig?

Senkrechtstart – so lässt sich die Kursentwicklung der britischen Billig-Airline EasyJet seit Jahresbeginn beschreiben. Die Aktie verteuerte sich um rund 50 Prozent. Am Mittwoch ging es weiter steil nach oben. Nach recht guten Quartalszahlen und vor allem einer über den Erwartungen der Analysten liegenden Jahresprognose von Airline-Chef Johan Lundgren griffen Anleger fest zu und lösten einen Kurssprung um gut zehn Prozent aus. Am Donnerstag notierte das Papier weitgehend unverändert und kostet rund 515 Pence.

Wie soll man also als Anleger auf die Rückkehr der Reiselust reagieren?