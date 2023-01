"College of Magic": Von der Straße auf die Bühne

Kinder aus allen Gesellschaftsschichten erlangen am „College of Magic" in Kapstadt (wie) durch Zauberhand mehr Selbstbewusstsein. Die 16-jährige Sikelelwa präsentiert ihre magischen Kräfte zum „Tag der Straßenkinder“ in Wien.

Schüchtern schlägt sie die Augen nieder und zieht die Wolldecke ein wenig enger um sich, als könnte sie sich daran festhalten. Sie sei die Kälte nicht gewohnt, erklärt die 16-jährige Südafrikanerin Sikelelwa Ndenetya, als müsse sie sich dafür entschuldigen, dass sie friert.

Wer Sikelelwa so sieht, würde nicht annehmen, dass dieses Mädchen regelmäßig auf der Bühne steht und große Menschenmengen begeistert. Sie ist keine geborene Entertainerin, sagt sie über sich selbst: „Eigentlich wollte ich Bauingenieurin werden oder Journalistin.“

Mittlerweile sieht es aber aus, als sei ihr derzeitiger Besuch in Wien der Beginn einer ganz anderen Karriere. Die Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt" hat Sikelelwa nach Österreich geholt, um im Rahmen des „Tags der Straßenkinder“ am kommenden Montag ihr Talent als Zauberkünstlerin zeigen zu können.